Ирвинг сыграет с «Атлантой»

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс», который состоится в ночь на 13 января мск. Об этом сообщила пресс-служба команды.



Таким образом, разыгрывающий защитник появится на паркете впервые с середины ноября 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист успел принять участие лишь в 11 матчах, набирая в них 28,5 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 7,2 передачи.



«Бруклин» после 37 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 побед. В последних шести матчах «Нетс» проиграли пять раз.