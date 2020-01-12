Ирвинг сыграет с «Атлантой»
Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс», который состоится в ночь на 13 января мск. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Таким образом, разыгрывающий защитник появится на паркете впервые с середины ноября 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист успел принять участие лишь в 11 матчах, набирая в них 28,5 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 7,2 передачи.
«Бруклин» после 37 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 побед. В последних шести матчах «Нетс» проиграли пять раз.
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