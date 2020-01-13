Дабл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:102, которая стала для них 5-й кряду, а для гостей это поражение стало 8-м подряд.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Д'Анджело Расселл, который набрал 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи. В составе «Мемфиса» лучшим стал центровой Йонас Валанчюнас, отметившийся дабл-даблом (31 очко, 19 подборов и 1 передача). Также дабл-дабл оформил разыгрывающий гостей Джа Морант (11 очков, 7 подборов и 10 передач).

«Мемфис Гриззлиз» (18-22) занимает 8-е место в Западной конференции, а «Голден Стейт Уорриорз» (9-32) – последнее (15-е).

В другом матче «Бруклин Нетс» нанёс 4-е подряд поражение «Атланте Хоукс» — 108:86, а «Сан-Антонио Спёрс» в свою очередь в гостях обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 105:104.