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Дабл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:102, которая стала для них 5-й кряду, а для гостей это поражение стало 8-м подряд.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Д'Анджело Расселл, который набрал 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи. В составе «Мемфиса» лучшим стал центровой Йонас Валанчюнас, отметившийся дабл-даблом (31 очко, 19 подборов и 1 передача). Также дабл-дабл оформил разыгрывающий гостей Джа Морант (11 очков, 7 подборов и 10 передач).

«Мемфис Гриззлиз» (18-22) занимает 8-е место в Западной конференции, а «Голден Стейт Уорриорз» (9-32) – последнее (15-е).

В другом матче «Бруклин Нетс» нанёс 4-е подряд поражение «Атланте Хоукс» — 108:86, а «Сан-Антонио Спёрс» в свою очередь в гостях обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 105:104.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 31, Джексон - 21, Аллен - 11, Джонс - 11, Морант - 11, Мелтон - 10, Кларк - 9, Брукс - 7, Краудер - 5, Хилл - 4, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 34, Бёркс - 13, Пул - 13, Спеллмен - 12, Пэскелл - 10, Робинсон - 8, Эванс - 8, Грин - 3, Коли-Стайн - 1, Smailagic, Боумен, Карри, Ли, Луни, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 86
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Ирвинг - 21, Принс - 14, Джордан - 13, ЛеВерт - 13, Харрис - 11, Аллен - 10, Темпл - 8, Динуайдди - 7, Муса - 4, Куруч - 3, Чендлер - 3, Андерсон - 1, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Пинсон
Атланта Хоукс: Реддиш - 20, Бембри - 12, Лень - 10, Гудвин - 8, Картер - 8, Коллинс - 8, Хаертер - 8, Браун - 6, Джонс - 4, Хантер - 2, Watson, Краббе, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду, Янг
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Ибака - 21, Пауэлл - 20, Лоури - 16, Сиакам - 15, Холлис-Джефферсон - 9, Ануноби - 8, Буше - 7, Томас - 6, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Эрнандес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Гэй - 15, Уайт - 13, Олдридж - 11, Мюррей - 10, Миллз - 9, Форбс - 7, Белинелли - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 4, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
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