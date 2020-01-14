21 очко Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 101:95.

В составе победителей самыми результативными стали Ти Джей Уоррен и Малколм Брогдон, набравшие по 21 очку. По дабл-даблу оформили Домантас Сабонис (10 очков и 16 подборов) и Майлз Тёрнер (14 очков и 10 подборов).

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 113:101.

«Нью-Орлеан Пеликанс» в свою очередь в выездном матче в овертайме обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 117:110.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».