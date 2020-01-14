21 очко Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Филадельфию»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 101:95.
В составе победителей самыми результативными стали Ти Джей Уоррен и Малколм Брогдон, набравшие по 21 очку. По дабл-даблу оформили Домантас Сабонис (10 очков и 16 подборов) и Майлз Тёрнер (14 очков и 10 подборов).
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 113:101.
«Нью-Орлеан Пеликанс» в свою очередь в выездном матче в овертайме обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 117:110.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 21, Уоррен - 21, Тёрнер - 14, Холидэй - 14, Сабонис - 10, Макдермотт - 8, Лэмб - 4, Макконнел - 4, Холидей - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 24, Ричардсон - 23, Харрис - 15, Хорфорд - 10, Нето - 7, Тибулл - 6, Скотт - 5, Коркмаз - 3, Pelle - 2, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит, Эмбиид, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 101
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Браун - 19, Кантер - 15, Уокер - 14, Смарт - 12, Уильямс - 11, Уонамэйкер - 9, Хэйворд - 8, Лэнгфорд - 2, Пуарье - 2, Waters, Грин, Оджелей, Тайс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Янг - 17, Саторански - 12, Гэффорд - 10, Данн - 9, Маркканен - 9, Уайт - 6, Валентайн - 5, Хатчинсон - 2, Харрисон - 1, Mokoka, Арчидиаконоу, Картер, Корнет, Портер, Страс, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 117
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Детройт Пистонс: Роуз - 23, Вуд - 18, Думбуйа - 16, Михайлюк - 13, Браун - 12, Драммонд - 11, Галлоуэй - 8, Моррис - 7, Мейкер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Снелл, Томас, Фрейзер
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 25, Мелли - 20, Болл - 17, Мур - 16, Джексон - 13, Харт - 11, Хэйс - 8, Александер-Уолкер - 5, Читэм - 2, Williamson, Грэй, Ингрэм, Миллер, Редик, Уильямс, Фэйворс, Холидей
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