31 очко Леброна помогло «Лейкерс» разгромить «Кливленд», у Лава – дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 128:99.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 31 очко. Дуайт Ховард оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 15 подборов.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 21 очка 11 подборов. Также дабл-дабл на свой счёт записал Тристан Томпсон, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили победную серию до девяти игр. «Кливленд Кавальерс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 99
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ховард - 21, Брэдли - 12, Кузма - 11, Грин - 10, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Дэниэлс - 8, Кук - 7, Дадли - 5, Макги - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Рондо
Кливленд Кавальерс: Лав - 21, Томпсон - 17, Гарлэнд - 16, Секстон - 16, Осман - 15, Хенсон - 7, Маккинни - 2, Уэйд - 2, Кук - 1, Найт - 1, Экзам - 1, Windler, Деллаведова, Жижич, Нэнс, Портер
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