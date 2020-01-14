31 очко Леброна помогло «Лейкерс» разгромить «Кливленд», у Лава – дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 128:99.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 31 очко. Дуайт Ховард оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 15 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 21 очка 11 подборов. Также дабл-дабл на свой счёт записал Тристан Томпсон, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили победную серию до девяти игр. «Кливленд Кавальерс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед.