Лонзо Болл сделал трипл-дабл через два дня после матча с «Бостоном»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл набрал 10 очков, собрал 13 подборов и отдал 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», который состоялся 11 января. «Нью-Орлеан» на выезде уступил «Бостону» со счётом 105:140.

Изначально в официальной статистике у Болла значилось 9 результативных передач, и лишь два дня спустя служба статистики НБА пересмотрела один из эпизодов и записала на счёт баскетболиста 10-ю передачу. Так дабл-дабл второго номера драфта НБА 2017 года превратился в трипл-дабл, отмечается в сообщении пресс-службы «Нью-Орлеана».

Это уже второй трипл-дабл Болла в сезоне-2019/2020. Он стал седьмым игроком в истории клуба, который смог оформить более одного трипл-дабла.