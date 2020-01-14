Лонзо Болл сделал трипл-дабл через два дня после матча с «Бостоном»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл набрал 10 очков, собрал 13 подборов и отдал 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», который состоялся 11 января. «Нью-Орлеан» на выезде уступил «Бостону» со счётом 105:140.
Изначально в официальной статистике у Болла значилось 9 результативных передач, и лишь два дня спустя служба статистики НБА пересмотрела один из эпизодов и записала на счёт баскетболиста 10-ю передачу. Так дабл-дабл второго номера драфта НБА 2017 года превратился в трипл-дабл, отмечается в сообщении пресс-службы «Нью-Орлеана».
Это уже второй трипл-дабл Болла в сезоне-2019/2020. Он стал седьмым игроком в истории клуба, который смог оформить более одного трипл-дабла.
- 14 января 2020
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
-
04:34
-
02:09
-
00:35
- 12 января 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:58
-
19:19
-
18:44
-
17:45
-
16:43