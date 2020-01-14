Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лонзо Болл сделал трипл-дабл через два дня после матча с «Бостоном»

Лонзо Болл сделал трипл-дабл через два дня после матча с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл набрал 10 очков, собрал 13 подборов и отдал 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», который состоялся 11 января. «Нью-Орлеан» на выезде уступил «Бостону» со счётом 105:140.

Изначально в официальной статистике у Болла значилось 9 результативных передач, и лишь два дня спустя служба статистики НБА пересмотрела один из эпизодов и записала на счёт баскетболиста 10-ю передачу. Так дабл-дабл второго номера драфта НБА 2017 года превратился в трипл-дабл, отмечается в сообщении пресс-службы «Нью-Орлеана».

Это уже второй трипл-дабл Болла в сезоне-2019/2020. Он стал седьмым игроком в истории клуба, который смог оформить более одного трипл-дабла.

21-летний игрок «Оклахомы» побил сразу два старых рекорда НБА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020