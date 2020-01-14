21-летний игрок «Оклахомы» побил сразу два старых рекорда НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз», набрав 20 очков, собрав 20 подборов и отдав 10 передач. «Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» со счётом 117:104.

Жильжо-Александер, которому в день игры исполнился 21 год 185 дней, стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось сделать трипл-дабл с 20 подборами. До этого рекорд принадлежал Шакилу О'Нилу, который 20 ноября 1993 года, выступая за «Орландо Мэджик», в одном из матчей набрал 24 очка, собрал 28 подборов и поставил 15 блок-шотов, когда ему был 21 год 259 дней, сообщает пресс-служба НБА.

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Кроме того, Жильжо-Александер стал самым молодым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал не менее 20 очков, собрал не менее 20 подборов и отдал не менее 10 передач, побив рекорд Мориса Стокса, установленный в 1956 году.