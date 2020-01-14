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Веселы за каждое очко «Фенербахче» в двух матчах Евролиги будет жертвовать Австралии $ 100

Веселы за каждое очко «Фенербахче» в двух матчах Евролиги будет жертвовать Австралии $ 100
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард сборной Чехии, один из лидеров «Фенербахче» Ян Веселы решил присоединиться к поддержке Австралии, страдающей от лесных пожаров. Баскетболист объявил, что за каждое набранное командой очко в двух предстоящих матчах Евролиги он будет отчислять на борьбу с огнём $ 100. Об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере».

На этой неделе «Фенербахче» в Евролиге сразится с АСВЕЛом и «Барселоной». Отметим, что в нынешнем сезоне стамбульцы за матч набирают в среднем 78 очков.

Лесные пожары охватили Австралию ещё в сентябре. За это время пламя уничтожило несколько миллионов гектаров леса. Количество человеческих жертв приближается к 30. Кроме того из-за стихийного бедствия погибло более 1 млрд животных. Экологи предполагают, что на восстановление природы Зелёного континента понадобятся десятилетия.

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