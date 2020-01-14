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«Химки» потерпели четвёртое поражение в Евролиге кряду, уступив «Валенсии»

«Химки» потерпели четвёртое поражение в Евролиге кряду, уступив «Валенсии»
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Валенсию». Команда из Московской области неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 6 очков — 23:29. Во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса не только отыгрались, но и перехватили лидерство — 47:44.

После большого перерыва «Валенсия» прибавила и к концу третьей четверти снова вышла вперёд — 63:62. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели перестроиться и потерпели поражение с разницей в 9 очков — 75:84. Эта неудача стала для российской команды четвёртой в Евролиге кряду.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, набравший 18 очков, но реализовавший лишь 2 дальние попытки из 11. У «Валенсии» 18 баллов — в активе Фернандо Сан-Эметерио.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
14 января 2020, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
75 : 84
Валенсия
Валенсия, Испания
Химки: Швед - 18, Гилл - 12, Йович - 8, Эванс - 8, Йеребко - 7, Тимма - 7, Зайцев - 6, Карасёв - 5, Букер - 4, Дайр. Бертанс, Крамер, Моня
Валенсия: Сан Эметерио - 18, Доорненкамп - 13, Лабери - 11, Састре - 10, Абальде - 9, Мотум - 7, Ндур - 7, Колом - 4, ван Россом - 3, Лойд - 2, Вивес, Маринкович
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