Рейес стал пятым игроком в истории Евролиги, набравшим 3000 очков

39-летний ветеран мадридского «Реала», форвард Фелипе Рейес покорил исторический рубеж. В матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА испанец реализовал один трёхочковый бросок, и благодаря этому количество набранных Рейесом очков за всю карьеру в Евролиге достигло 3001. Таким образом, он стал лишь пятым игроком в истории турнира, который сумел набрать 3000 очков или более.

Рейес занимает пятое место в списке самых результативных баскетболистов за всю историю. В среднем за матч Евролиги он набирает 8,65 очка. Интересно, что уже в этом сезоне Фелипе может подняться на четвёртое место, которое на данный момент занимает Паулис Янкунас (3015).

Отметим также, что в нынешнем сезоне рубеж в 3000 очков должны перешагнуть Нандо де Коло (2976) и Серхио Льюль (2945).