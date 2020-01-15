Итудис — о матче с «Реалом»: ЦСКА начал так медленно, что не мог узнать свою команду

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. По словам специалиста, после неудачной первой половины поединка, ему пришлось провести с подопечными жёсткий разговор в ходе большого перерыва.

«Мы начали так медленно, что я не мог узнать свою команду. Мы уступали в борьбе, в ситуациях «50 на 50», в контактной игре. Понятно, что «Реал» – отличная команда, великий клуб, который показывает стабильность на протяжении многих лет. Сейчас у них была длительная серия побед, и это придавало уверенности. Мы включились в борьбу только во второй четверти, в перерыве имели жёсткий, честный и долгий разговор – из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй четверти, мы перенесли в третью и четвёртую.

За вторую половину – Поздравления команде, с большой буквы. Все проявили характер. Мы пропустили 55 очков от «Реала» – наверное, это один из лучших результатов нашей команды в защите в истории, и один из худших для мадридцев в нападении. Если бы мне накануне сказали, что мы наберём 60 очков, сделаем 16 потерь и всего 6 результативных передач против «Реала», я бы сказал – наверное, мы проиграем «-20»… Мы смогли сделать необходимые изменения, а это не так просто – «сменить чип». Мы показывали победный баскетбол, показали огромный характер и подключили к игре болельщиков.

Игроки боролись, подбирали, получали «ничейные» мячи. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул. Это всего лишь один из матчей регулярного чемпионата, и в пятницу нас ждёт следующий. На нас настраиваются как на действующих чемпионов. Хочу ещё раз отметить позитивные моменты – ЦСКА продемонстрировал характер, а на площадке побывали все 12 игроков, и каждый что-то привнёс в игру, команда получила помощь от болельщиков. Уверен, им понравилось сегодня в «Мегаспорте». Встречи ЦСКА и «Реала» – всегда большое событие", — цитирует Итудиса официальный сайт «армейцев».