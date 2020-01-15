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40 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Мемфисом»

40 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Мемфисом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 121:110.

Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, набравший 26 очков. Диллон Брукс записал в свой актив 24 очка.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Джеймс Харден, набравший 40 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 16 подборов.

«Мемфис» одержал шестую победу кряду. «Хьюстон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:107.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 110
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Брукс - 24, Валанчюнас - 19, Джексон - 15, Кларк - 14, Мелтон - 12, Аллен - 6, Хилл - 3, Джонс - 2, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Гордон - 23, Капела - 16, Маклемор - 14, Риверс - 10, Хаус - 4, Хартенштайн - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Такер, Уэстбрук, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Ирвинг - 32, Динуайдди - 17, Харрис - 13, ЛеВерт - 11, Джордан - 9, Куруч - 9, Аллен - 8, Принс - 6, Луваву-Кабарро - 2, Андерсон, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Муса, Пинсон, Темпл, Чендлер
Юта Джаз: Инглс - 27, Митчелл - 25, Гобер - 22, Богданович - 18, Кларксон - 13, Мудиэй - 7, Брэдли - 4, Ньянг - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, О'Нил, Они, Уильямс-Госс
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