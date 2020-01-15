40 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Мемфисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 121:110.

Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, набравший 26 очков. Диллон Брукс записал в свой актив 24 очка.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Джеймс Харден, набравший 40 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 16 подборов.

«Мемфис» одержал шестую победу кряду. «Хьюстон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:107.