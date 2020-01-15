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Прифтис: нам нужно скорректировать отношение к игре

Прифтис: нам нужно скорректировать отношение к игре
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своей команды от «Монако» в матче Топ-16 Еврокубка.

«Тяжёлая игра, как и ожидали. «Монако» сыграл на очень высоком уровне. В первой половине у нас было очень плохое отношение к игре. Лишь во второй совладали со своей игрой. В концовке всё решили несколько бросков. Нам нужно скорректировать отношение к игре.

Нам не хватило точности, скорости, концентрации, не могли бороться за мяч. Я не знаю, в чём проблема, но мы вышли на игру с неправильным отношением.

Уход Вангелиса Манцариса и приход в команду Джордана Теодора? Нам нужно было улучшать свою игру. У Манцариса были и хорошие, и плохие игры, в целом он играл не так, как мы ожидали. Поэтому клуб решить взять Теодора», — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

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