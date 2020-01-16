Пушков: надеюсь, третья победа в Евролиге добавит нам уверенности

Центровой «Зенита» Антон Пушков прокомментировал победу санкт-петербургской команды над «Басконией» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Во второй половине «Баскония» сделала камбек. Думаю, что у соперника было большое желание победить, да и мы к тому же начали мазать свои броски и делать потери. Особенно в третьей четверти. Возможно, мы слишком сильно хотели сыграть в командную игру… Но, главное, что победа в кармане.

Надеюсь, что эта третья победа добавит нам уверенности, и дальше пойдет все только лучше. Как сказал нам тренер, второй раунд будет другим! Мы играем в первую очередь для болельщиков, и радостно, что нам удается их радовать», — приводит слова Антона Пушкова официальный сайт команды.