Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Портлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:107.

В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Кармело Энтони (18 очков и 12 подборов) и Хассан Уайтсайд (18 очков и 18 подборов).

Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отметился Расселл Уэстбрук, набрав 31 очко, а также сделав 11 подборов и 12 результативных передач. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 18 подборов.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 100:86.