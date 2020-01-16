Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Хьюстон» от поражения в матче с «Портлендом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:107.
В составе победителей самым результативным стал Дэмьен Лиллард, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Кармело Энтони (18 очков и 12 подборов) и Хассан Уайтсайд (18 очков и 18 подборов).
Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отметился Расселл Уэстбрук, набрав 31 очко, а также сделав 11 подборов и 12 результативных передач. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 18 подборов.
В параллельном матче «Денвер Наггетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 100:86.
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 31, Гордон - 20, Маклемор - 17, Капела - 14, Харден - 13, Хаус - 7, Такер - 3, Риверс - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Макколлум - 24, Уайтсайд - 18, Энтони - 18, Бэйзмор - 12, Толливер - 8, Литтл - 5, Трент-мл. - 5, Саймонс - 2, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 86
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Портер - 19, Пламли - 15, Грант - 14, Бартон - 13, Дозьер - 12, Йокич - 12, Маррей - 5, Крэйг - 4, Моррис - 4, Чанчар - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Миллсэп, Харрис, Эрнангомес
Шарлотт Хорнетс: Розир - 20, Бриджес - 14, Вашингтон - 14, Грэм - 14, Зеллер - 11, Эрнангомес - 5, Бийомбо - 4, Бэйкон - 2, Мартин - 2, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Монк, Симмонс, Спалдинг, Уильямс
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