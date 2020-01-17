Главный тренер «Нью-Орлеана» рассказал о ситуации с травмой Уильямсона

Главный тренер клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри рассказал, как проходит восстановление от травмы первого номера драфта 2019 года Зайона Уильямсона. 19-летний баскетболист травмировал колено в ходе предсезонной подготовки и до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.

«Он хочет играть. В таких ситуациях надо защищать парня от самого себя. Мы понимаем, что происходит, но я сказал ему, что это в его же интересах. Мы не станем ничем рисковать, не станем ему вредить. Приходится быть терпеливыми, чтобы понимать это.

Лига нуждается в нём. Он большая личность и особенный игрок, примерно как Лука Дончич. Они привносят в игру то, чего не могут другие игроки», — приводит слова тренера Yahoo Sports.

