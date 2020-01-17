Главный тренер «Нью-Орлеана» рассказал о ситуации с травмой Уильямсона
Главный тренер клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри рассказал, как проходит восстановление от травмы первого номера драфта 2019 года Зайона Уильямсона. 19-летний баскетболист травмировал колено в ходе предсезонной подготовки и до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.
«Он хочет играть. В таких ситуациях надо защищать парня от самого себя. Мы понимаем, что происходит, но я сказал ему, что это в его же интересах. Мы не станем ничем рисковать, не станем ему вредить. Приходится быть терпеливыми, чтобы понимать это.
Лига нуждается в нём. Он большая личность и особенный игрок, примерно как Лука Дончич. Они привносят в игру то, чего не могут другие игроки», — приводит слова тренера Yahoo Sports.
Первый номер драфта НБА Зайон выглядит толстым, но при этом колотит прекрасные данки
Самый загадочный игрок лиги скоро покажет, что из себя представляет на площадке. За Уильямсона боязно.
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