Первый номер драфта НБА Зайон выглядит толстым, но при этом колотит прекрасные данки

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вышел на паркет на тренировке перед матчем с «Нью-Йорк Никс». Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон поговорил со своим бывшим товарищем по «Дьюку» Ар Джей Барреттом, которого «Никс» выбрали под третьим пиком. «Нью-Йорк» отчаянно «сливал» прошлый сезон в надежде выбрать Зайона под первым номером драфта, однако лотерея драфта не была благосклонна к команде. Возможно, фронт-офис «Никс» в конечном итоге будет рад тому, что им не достался Уильямсон. По крайней мере, сейчас у руководства клуба нет особых поводов для сожалений.

На видео сразу бросается в глаза наличие лишнего веса у 19-летнего Уильямсона, который в этом сезоне ещё не играл из-за травмы колена.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

По первоначальным данным, восстановление Зайона должно было занять от 6 до 8 недель, но срок постоянно затягивался. До сих пор неясно, когда Уильямсон предстанет на площадке перед заждавшейся его дебюта в НБА публикой. «Нью-Орлеан» пока лишь оставляет загадочные посты в твиттере с данками Уильямсона и надписью: «Скоро».

Сугубо по внешнему впечатлению с видео кажется, что Уильямсон — толстый и неповоротливый игрок, который абсолютно не годится для игры в НБА. Аналитик ESPN Джален Роуз, выступавший в НБА на позиции защитника, достаточно категорично высказался по поводу новичка.



«Вы видели, как Зайон бегает? Он похож на 60-летнего старика. Он бегает, как я, а ведь мне исполнится 47 лет через пару недель. Вы знаете, какой возраст Зайона? Ему 19 лет. «Пеликанс», не выпускайте Уильямсона на площадку в январе. Если он говорит, что готов играть, скажите ему: «Хорошо, верзила, мы тебя услышали. Тренируйся ещё пару недель, а затем мы над этим подумаем», – сказал Роуз.

Тем не менее, эти впечатления могут быть обманчивыми. На той же разминке перед матчем против «Никс» Уильямсон легко и эффектно вколотил данк с переводом мяча между ног.

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Год назад Уильямсон на постоянной основе забивал не менее эффектные данки за «Дьюк» в NCAA. Тогда к Зайону не было так много вопросов. Аномальные габариты (198 см, 129 кг) всегда считались проблемой, но форвард не так уж часто подвергался травмам. Уильямсона действительно считали уникальным талантом.

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Недавно Уильямсон побывал на подкасте своего одноклубника Джей Джей Реддика и признался, что думал провести ещё один сезон в «Дьюке». Сложно сказать, пошло бы это решение на пользу игроку или нет. С одной стороны, Зайон мог бы избежать столь серьёзных проблем со здоровьем и получил бы возможность целый год планомерно готовиться к переходу на более высокий уровень. Он вполне неплохо выдерживал нагрузки NCAA, однако при переходе на уровень НБА сразу же дали о себе знать проблемы с коленом.

С другой стороны, Уильмсон заявил, что главный тренер «Дьюка» Майк Кржижевски и одноклубники настояли на том, что ему нужно идти в НБА уже в 2019 году, иначе он многое упустит. Это действительно так. Зайон рисковал потерять статус первого номера драфта за год простоя в NCAA и вряд ли бы его окружала столь огромная шумиха при наличии конкурента вроде Ламело Болла. Семилетний контракт с Jordan Brand на $ 75 млн ему почти наверняка не светил бы.

В США юное дарование завалили деньгами. Всё как в российском футболе 75 миллионов долларов парню, который ещё ни матча не сыграл? Какой интересный бизнес.

В итоге Уильямсон решил уйти из студенческого баскетбола и ожидаемо был выбран под первым номером драфта-2019. Форвард оказался в команде «Пеликанс», которая представляет малый рынок. Сам факт наличия Зайона в ростере приковал повышенное внимание к «Нью-Орлеану». Потеря Энтони Дэвиса не выглядела столь болезненной. Выбор на драфте Зайона означал для «Пеликанс» рост посещаемости, продажи абонементов, атрибутики, увеличение трансляций матчей команды по национальному телевидения и в целом рост популярности скромной франшизы из Луизаны в США и за пределами страны.

Однако клуб пока этими преимуществами воспользоваться не смог. Уильямсон вылетел из строя в предсезонке, перенёс операцию на колене и пока ни разу не сыграл в НБА. «Нью-Орлеан» (14-25) не безнадежно отстал от зоны плей-офф (8-й «Мемфис» имеет баланс 17-22), но долгое время находится на 14-м в турнирной таблице Западной конференции. Стоит отметить заметную активизацию команды Элвина Джентри в момент, когда появились положительные новости по восстановлению Уильямсона.

В активе «Пеликанс» 7 побед в последних 9 матчах регулярного чемпионата. Брэндон Ингрэм показывал отличную игру с начала сезона, сейчас его почин поддержали бывшие одноклубники по «Лейкерс» Джош Харт и Лонзо Болл. Очень хорош новичок Джексон Хэйс. Квалификация ветеранов Джей Джей Редика, Деррика Фэйворса и Джру Холидэя не вызывает сомнений. Вычеркивать эту команду из гонки плей-офф ещё рано.



Уильямсон всё-таки сыграет в этом сезоне, причём сделает это в самое ближайшее время. Большой загадкой остаётся, насколько полезным будет Зайон на площадке. Не вылетит ли он снова из строя через короткий промежуток времени после того как прочувствует полноценный ритм игры в НБА? Пока есть гораздо больше поводов называть Уильямсона будущим бастом, а не вероятной суперзвездой, которая долгие годы будет доминировать в лиге. Окончательные выводы делать ещё рано. Нужно хотя бы немного посмотреть на этого парня в деле.