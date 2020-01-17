20 очков Таюса помогли УНИКСу победить «Зелёна-Гуру»

В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала УНИКС. Первая четверть прошла в острой борьбе и завершилась в пользу казанцев с минимальным счётом — 24:23. Во второй десятиминутке гости прибавили и к большому перерыву вели уже с разницей в восемь очков — 53:45.

В третьей четверти подопечные Прифтиса довели преимущество до двузначного — 80:67. В заключительном игровом отрезке хозяева немного сократили отставание, впрочем, это не помешало УНИКСу отпраздновать итоговый успех — 100:89.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Таюс, набравший 20 очков. 19 очков на счету Эрика Макколлума. У «Зелёна-Гуры» 20 баллов на счету Ивицы Радича.