20 очков Таюса помогли УНИКСу победить «Зелёна-Гуру»
В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала УНИКС. Первая четверть прошла в острой борьбе и завершилась в пользу казанцев с минимальным счётом — 24:23. Во второй десятиминутке гости прибавили и к большому перерыву вели уже с разницей в восемь очков — 53:45.
В третьей четверти подопечные Прифтиса довели преимущество до двузначного — 80:67. В заключительном игровом отрезке хозяева немного сократили отставание, впрочем, это не помешало УНИКСу отпраздновать итоговый успех — 100:89.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Таюс, набравший 20 очков. 19 очков на счету Эрика Макколлума. У «Зелёна-Гуры» 20 баллов на счету Ивицы Радича.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 20:30 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
89 : 100
УНИКС
Казань, Россия
Зелёна-Гура: Радич - 20, Томассон - 14, Майер - 12, Хакансон - 11, Зысковски - 9, Гордон - 8, Кошарек - 6, Понитка - 4, Замойски - 3, Витлински - 2, Маковский, Трачик
УНИКС: Тайус - 20, Макколум - 19, Лиходей - 14, Паульссон - 13, Теодор - 11, Сергеев - 9, Колесников - 5, Кощеев - 4, Каймакоглу - 3, Узинский - 2, Аношин, Уилсон
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