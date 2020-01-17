Плаза: никогда не ищу отговорок. Проиграли, потому что чувствовали усталость

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал проигрыш команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (81:86), объяснив осечку накопившейся усталостью.

«Валенсия» сегодня больше заслужила победу, и нам нужно их поздравить. У нас же сегодня был не лучший вечер. Если вы меня знаете, то знаете, что я никогда не ищу отговорок, не валю всё на рефери и так далее. Думаю, мы проиграли, потому что чувствовали большую усталость. В том, что мы делали, был профессионализм, но «Валенсия» приехала сюда, имея на один день отдыха больше, чем мы. Показательно, что разницу сократили Воронов, Зубков, Трушкин. Возможно, нам нужно больше пользоваться своим оружием, давать больше играть тем, кто раньше много времени проводил на скамейке», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».