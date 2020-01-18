26 очков Брукса помогли «Мемфису» обыграть «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете переиграл «Кливленд Кавальерс».



«Мемфис» сумел захватить инициативу в первой четверти и выиграл её с разницей в два очка. Вторая четверть осталась за гостями паркета, к большому перерыву сумевшими выйти вперёд — 56:54.



В третьей двенадцатиминутке «Мемфису» удалось совершить решающий рывок в 18 очков и выйти вперёд. Заключительная четверть осталась за «Кливлендом», но это не изменило исход матча. Итоговый счёт встречи — 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 26 очков. В составе «Кливленда» 28 очков на свой счёт записал Колин Секстон, дабл-дабл оформил Альфонзо Маккинни, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов.