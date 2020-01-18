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26 очков Брукса помогли «Мемфису» обыграть «Кливленд»

26 очков Брукса помогли «Мемфису» обыграть «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете переиграл «Кливленд Кавальерс».

«Мемфис» сумел захватить инициативу в первой четверти и выиграл её с разницей в два очка. Вторая четверть осталась за гостями паркета, к большому перерыву сумевшими выйти вперёд — 56:54.

В третьей двенадцатиминутке «Мемфису» удалось совершить решающий рывок в 18 очков и выйти вперёд. Заключительная четверть осталась за «Кливлендом», но это не изменило исход матча. Итоговый счёт встречи — 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 26 очков. В составе «Кливленда» 28 очков на свой счёт записал Колин Секстон, дабл-дабл оформил Альфонзо Маккинни, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 26, Морант - 16, Кларк - 15, Аллен - 11, Джексон - 10, Краудер - 9, Валанчюнас - 8, Джонс - 7, Хилл - 6, Мелтон - 3, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Лав - 19, Нэнс - 16, Маккинни - 12, Гарлэнд - 11, Хенсон - 8, Экзам - 5, Осман - 4, Деллаведова - 3, Томпсон - 3, Windler, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд
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