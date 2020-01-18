Альбиси — о поражении от «Валенсии»: большое количество ошибок решило исход этого матча

Защитник «Зенита» Эндрю Альбиси прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (81:86). Альбиси отметил, что на результат повлияло большое количество ошибок у игроков санкт-петербургского клуба.



«Мы проиграли, сделав много ошибок. Мы знали, что у «Валенсии» не будет двух игроков, но это нас не расслабляло ни в коем случае. К сожалению, они забили слишком много трёхочковых. Хотя мы всё-таки смогли вернуться и сравнять счёт, как я уже сказал, большое количество ошибок решило исход этого матча. Мой перформанс? Он ничего не значит, когда команда проигрывает», — приводит слова Эндрю Альбиси официальный сайт «Зенита».