Энтони стал 18-м игроком в истории НБА, набравшим более 26 тысяч очков

Форвард «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони стал 18-м игроком в Национальной баскетбольной ассоциации, покорившим отметку 26 тысяч очков, сообщает пресс-служба лиги. В матче с «Даллас Маверикс» Энтони набрал 22 очка, и теперь в активе игрока 26 014 очков.
Энтони выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2003 года. За это время он успел поиграть в составах таких команд, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.
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