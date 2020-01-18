Защитник ЦСКА Джеймс вышел на первое место по результативности в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс вышел на первое место по результативности в Евролиге в регулярном чемпионате сезона-2019/2020. В матче с испанской «Басконией» американский баскетболист собрал коллекцию из 33 очков, 3 подборов и 3 передач.



Набрав 33 очка в этом матче, Майк Джеймс вышел на первое место по очкам, набранным в одном матче. Майк Джеймс в 20 встречах набирал по 21,45 очка, он передил по этому показателю защитника другой российской команды — «Химки» — Алексея Шведа, который набирает 21,28 очка за игру.



На третьем месте в настоящий момент по этому показателю идёт баскетболист «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин — они набирает 21,11 очка за одну встречу.



Напомним, ЦСКА переиграл «Басконию» со счётом 94:90.