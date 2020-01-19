Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», у Уэстбрука 35 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:115.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 12 передач. Кайл Кузма записал в свой актив 23 очка.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Расселл Уэстбрук, набравший 35 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 34 очка.

В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 123:101.