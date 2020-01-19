Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», у Уэстбрука 35 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:115.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 12 передач. Кайл Кузма записал в свой актив 23 очка.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Расселл Уэстбрук, набравший 35 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 34 очка.
В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 123:101.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 35, Харден - 34, Гордон - 13, Хаус - 10, Маклемор - 9, Капела - 8, Такер - 6, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Риверс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кузма - 23, Грин - 20, Колдуэлл-Поуп - 20, Макги - 9, Ховард - 6, Брэдли - 4, Карузо - 4, Кук - 4, Дэниэлс - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Казинс, Рондо
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
110 : 96
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 30, Жильжо-Александер - 22, Ноэль - 15, Шрёдер - 15, Базли - 9, Бертон - 9, Dort - 7, Адамс - 5, Диалло - 4, Мускала - 3, Hervey, Roberson, Галлинари, Надер, Паттон, Фергюсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Трент-мл. - 30, Саймонс - 12, Энтони - 9, Оар - 6, Уайтсайд - 6, Литтл - 5, Хезонья - 4, Браун, Бэйзмор, Коллинс, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Толливер, Худ
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