Харден вышел на седьмое место в истории НБА по количеству точных трёхочковых
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден покорил новый исторический рубеж. В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:124) он реализовал два трёхочковых броска. Невзирая на слабый процент реализации 2/9, этого хватило, чтобы выйти на седьмое место по количеству точных трёхочковых бросков за всю историю НБА, сообщает пресс-служба лиги на своей официальной странице в «Твиттере».
Теперь на счету Хардена 2222 точных броска с дальней дистанции, и он обошёл Джамала Кроуфорда (2220). В нынешнем сезоне Харден может войти в топ-5 по этому показателю. Шестое место — у действующего игрока «Атланты Хоукс» Винса Картера (2265), пятое — у Джеймса Терри (2282), завершившего карьеру в 2018 году.
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