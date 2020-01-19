Абромайтис: «Зениту» нужно исправлять ситуацию в Единой лиге ВТБ

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Планируем подойти к этому матчу точно так же, как тогда, в октябре. Хотя настроение будет немного другое, мы тогда приезжали в Москву после «-20» от «Альбы» и были очень злые. И хотя мы уже столько не проигрываем и находимся на моральном подъёме, всё же нам по-прежнему нужно исправлять ситуацию в Единой лиге. Мы проиграли несколько матчей, которые должны были выигрывать, и из-за этого придётся побеждать фаворитов, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы. Но мы же ведь уже показали, что можем обыгрывать ЦСКА, так что нужно доказать это ещё раз», — цитирует Абромайтиса официальный сайт «Зенита».
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится завтра, 20 января.
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