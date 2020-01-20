Стадемайр может продолжить карьеру в «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» заинтересован в подписании контракт с форвардом Амаре Стадемайром, сообщает Eurohoops. По информации источника, баскетболист заинтересован в выступлениях в Евролиге.
Стадемайр начинал сезоне в составе китайского клуба «Фуцзянь Сюньсин». В регулярном чемпионате первенства он принял участие в 11 матчах, набирая 16,5 очка и собирая 8,3 подбора.
Ранее стало известно, что 37-летний Стадемайр намерен попробовать вернуться в НБА. Последний раз он появлялся в лиге ещё в 2016 году.
Стадемайр — девятый номер драфта-2002. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи.
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