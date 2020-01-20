Адетокунбо: не думаю, что в НБА есть команда, которую мы бы не смогли победить
Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо считает, что его команда способна победить любого соперника в НБА. По словам Адетокунбо, коллективу важно сохранять концентрацию.
«Я не думаю, что в НБА есть команда, которую мы бы не смогли победить. Нам не стоит терять концентрацию. Мы смогли создать победную культуру в коллективе. Мы знаем, что, когда приходит время матча, мы должны выйти на паркет и одержать победу.
Мы стараемся выиграть каждый матч, при этом оставаясь скромными и жаждущими побед. Мы пытаемся показывать хорошую игру и добиваться прогресса, и пока у нас это получается», — приводит слова Янниса Адетокунбо The Athletic.
«Милуоки Бакс» лидирует в Восточной конференции, имея в своём активе 38 побед в 44 встречах.
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