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17 очков Фойгтмана помогли ЦСКА обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

17 очков Фойгтмана помогли ЦСКА обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА на выезде обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:63.

ЦСКА завладел инициативой в матче с первой четверти — по итогам первой десятиминутки «армейцы» повели в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок также остался за ЦСКА — к большому перерыву счёт на табло был 35:30 в пользу московского клуба.

В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась — ЦСКА смог увеличить преимущество ещё на два очка. В заключительном игровом отрезке гостям удалось совершить рывок и довести своё преимущество до 19 очков. Итоговый счёт встречи — 82:63 (17:13, 18:17, 23:21, 24:12) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 17 очков. В составе хозяев 14 очков набрал Евгений Воронов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Воронов - 14, Айверсон - 12, Трушкин - 11, Ренфро - 6, Альбиси - 5, Томас - 5, Зубков - 4, Пушков - 4, Абромайтис - 2, Балашов, Понитка, Понкрашов
ЦСКА: Фойгтман - 17, Хаккетт - 14, Курбанов - 12, Джеймс - 11, Хиллиард - 9, Ухов - 6, Боломбой - 4, Воронцевич - 3, Сент-Рос - 3, Хайнс - 2, Антонов - 1, М. Кулагин
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