17 очков Фойгтмана помогли ЦСКА обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на выезде обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:63.
ЦСКА завладел инициативой в матче с первой четверти — по итогам первой десятиминутки «армейцы» повели в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок также остался за ЦСКА — к большому перерыву счёт на табло был 35:30 в пользу московского клуба.
В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась — ЦСКА смог увеличить преимущество ещё на два очка. В заключительном игровом отрезке гостям удалось совершить рывок и довести своё преимущество до 19 очков. Итоговый счёт встречи — 82:63 (17:13, 18:17, 23:21, 24:12) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 17 очков. В составе хозяев 14 очков набрал Евгений Воронов.
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