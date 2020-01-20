Итудис: команды Евролиги перегружены, в таких условиях важна «глубина» состава

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Поздравляю команду, мы играли серьёзно, прежде всего, в защите. Серьёзно отнеслись к «Зениту». Сейчас, после двойной недели, очевидно, что команды Евролиги перегружены – это относится и к нам, и к «Зениту», и к другим. В таких условиях важна «глубина» состава. Сегодня на полном ходу после травмы был Дани, на полном ходу Ваня, Ховард. Это нам очень помогло», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Встреча завершилась со счётом 82:63 (17:13, 18:17, 23:21, 24:12) в пользу ЦСКА. Московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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