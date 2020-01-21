37 очков Букера и дабл-дабл Эйтона не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе (США) и завершилась победой гостей со счётом 120:118.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Деррик Уайт, набравший 25 очков. Брин Форбс записал в свой актив 24 очка.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, набравший 37 очков. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.
«Финикс Санз» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Сан-Антонио Спёрс» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В другом матче «Юта Джаз» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 118:88.
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 37, Эйтон - 25, Рубио - 15, Убре - 15, Шарич - 10, Диалло - 6, Бриджес - 4, Картер - 3, Окобо - 3, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 25, Форбс - 24, Олдридж - 19, Дерозан - 18, Белинелли - 11, Мюррей - 10, Poeltl - 6, Уокер - 3, Лайлз - 2, Миллз - 2, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 88
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Митчелл - 25, Гобер - 20, Богданович - 16, Ньянг - 15, Конли - 14, Брэдли - 8, Кларксон - 7, Инглс - 6, О'Нил - 5, Мудиэй - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 12, Холидей - 12, Лэмб - 11, Сабонис - 10, Холидэй - 9, Макдермотт - 8, Макконнел - 6, Битадзе - 5, Брогдон - 5, Уоррен - 4, Лиф - 2, Самнер - 2, Сэмпсон - 2, Боуэн, Джонсон, Митру-Лонг, Оладипо
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