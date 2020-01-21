37 очков Букера и дабл-дабл Эйтона не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе (США) и завершилась победой гостей со счётом 120:118.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Деррик Уайт, набравший 25 очков. Брин Форбс записал в свой актив 24 очка.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, набравший 37 очков. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

«Финикс Санз» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Сан-Антонио Спёрс» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В другом матче «Юта Джаз» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 118:88.