25 очков Дженкинса не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Нимбурком»
В Праге завершился матч очередного тура Лиги чемпионов ФИБА, в котором местный «Нимбурк» принимал «Нижний Новгород».
Российская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в шесть очков — 26:20, к большому перерыву перевес подопечных Лукича составлял уже 8 очков — 51:43.
Но уже в третьей четверти «Нимбурк» прибавил и не только отыгрался, но и вышел вперёд — 64:57. В заключительном игровом отрезке нижегородцы попытались вырвать победу, однако уступили — 72:76.
Самым результативным в составе победителей стал Дешон Букер, набравший 22 очка, 14 — на счету Войтека Хрубана. В «Нижнем Новгороде» 25 очков набрал Майкл Дженкинс, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов на счету Даррлина Уиллиса.
Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 12-й тур
21 января 2020, вторник. 20:30 МСК
Нимбурк
Нимбурк, Чехия
Окончен
76 : 72
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Нимбурк: Букер - 22, Грубан - 14, Хэнкинс - 12, Далтон - 10, Богачик - 9, Пумпрла - 3, Бенда - 2, Кржиж - 2, Рогич - 2, Петерка, Тума, Шафарчик
Нижний Новгород: Дженкинс - 25, Уиллис - 14, Антипов - 8, Браун - 8, Стребков - 5, Астапкович - 4, Ганькевич - 4, Чадов - 4, Бабурин, Винник, Жбанов, Комолов
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