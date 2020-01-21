25 очков Дженкинса не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Нимбурком»

В Праге завершился матч очередного тура Лиги чемпионов ФИБА, в котором местный «Нимбурк» принимал «Нижний Новгород».

Российская команда удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в шесть очков — 26:20, к большому перерыву перевес подопечных Лукича составлял уже 8 очков — 51:43.

Но уже в третьей четверти «Нимбурк» прибавил и не только отыгрался, но и вышел вперёд — 64:57. В заключительном игровом отрезке нижегородцы попытались вырвать победу, однако уступили — 72:76.

Самым результативным в составе победителей стал Дешон Букер, набравший 22 очка, 14 — на счету Войтека Хрубана. В «Нижнем Новгороде» 25 очков набрал Майкл Дженкинс, дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов на счету Даррлина Уиллиса.