Брайант: в женской НБА есть баскетболистки, которые смогли бы выступать в мужской НБА

Пятикратный чемпион НБА, легендарный бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант считает, что в женской лиге НБА есть баскетболистки, которым было бы по силам играть в мужском чемпионате.
«Честно говоря, думаю, что в женской НБА уже сейчас есть несколько баскетболисток, которым было бы по силам выступать в мужской лиге. Исполнительниц с достаточным уровнем мастерства хватает. Дайана Таурази, Мэйя Мур, Елена Делла Донне. Это замечательные игроки, которые могли бы конкурировать в НБА», — приводит слова Брайанта Clutch Points.
Напомним, что в последние годы в НБА на разные роли привлекается всё больше женщин. Так, они представлены в судейском корпусе лиги. Также в нынешнем сезоне на пост главного тренера «Нью-Йорк Никс» рассматривалась Бэкки Хэммон.
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