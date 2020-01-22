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УНИКС разгромил «Галатасарай» в матче Еврокубка, на счету Макколлума 17 очков

УНИКС разгромил «Галатасарай» в матче Еврокубка, на счету Макколлума 17 очков
Баскетбол / Еврокубок 0

В Казани завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Галатасараем». Казанцы с первых минут захватили преимущество и уже к концу первой четверти вели в счёт с двузначным преимуществом — 24:11. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса увеличили перевес — 51:33.

В третьем игровом отрезке УНИКС немного сбавил обороты, но всё же не дал стамбульцам вернуться в игру — 69:52. В заключительные десять минут матча УНИКС снова завладел инициативой и одержал победу с разгромным счётом — 94:69.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков, 15 баллов на счету Джамара Смита. У «Галатасарая» 22 очка — на счету Тая Уэбстера. Дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов оформил Алекс Пойтресс.

Еврокубок. Группа G. 3-й тур
22 января 2020, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 69
Галатасарай
Стамбул, Турция
УНИКС: Макколум - 17, Смит - 15, Тайус - 14, Морган - 12, Колесников - 11, Паульссон - 10, Лиходей - 7, Теодор - 5, Каймакоглу - 3, Клименко, Сергеев, Узинский
Галатасарай: Уэбстер - 22, Огюст - 14, Пойтресс - 13, Гёкалп - 5, Коркмаз - 5, Кёксал - 4, Харрисон - 4, Арар - 2, Ольмаз, Эрдениз
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