УНИКС разгромил «Галатасарай» в матче Еврокубка, на счету Макколлума 17 очков

В Казани завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Галатасараем». Казанцы с первых минут захватили преимущество и уже к концу первой четверти вели в счёт с двузначным преимуществом — 24:11. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса увеличили перевес — 51:33.
В третьем игровом отрезке УНИКС немного сбавил обороты, но всё же не дал стамбульцам вернуться в игру — 69:52. В заключительные десять минут матча УНИКС снова завладел инициативой и одержал победу с разгромным счётом — 94:69.
Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков, 15 баллов на счету Джамара Смита. У «Галатасарая» 22 очка — на счету Тая Уэбстера. Дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов оформил Алекс Пойтресс.
- 22 января 2020
-
22:24
-
22:12
-
21:51
-
21:39
-
20:48
-
19:25
-
18:25
-
17:28
-
16:30
-
16:00
-
15:28
-
14:29
-
13:13
-
12:05
-
11:40
-
10:33
-
09:18
-
07:13
-
00:38
- 21 января 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:32
-
21:16
-
20:07
-
18:51
-
17:27
-
16:12
-
14:00
-
13:02
-
11:00
-
10:43
-
10:15
-
09:44
-
09:27
-
09:07