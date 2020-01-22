УНИКС разгромил «Галатасарай» в матче Еврокубка, на счету Макколлума 17 очков

В Казани завершился матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка между УНИКСом и «Галатасараем». Казанцы с первых минут захватили преимущество и уже к концу первой четверти вели в счёт с двузначным преимуществом — 24:11. Во второй десятиминутке подопечные Прифтиса увеличили перевес — 51:33.

В третьем игровом отрезке УНИКС немного сбавил обороты, но всё же не дал стамбульцам вернуться в игру — 69:52. В заключительные десять минут матча УНИКС снова завладел инициативой и одержал победу с разгромным счётом — 94:69.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков, 15 баллов на счету Джамара Смита. У «Галатасарая» 22 очка — на счету Тая Уэбстера. Дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов оформил Алекс Пойтресс.