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22 очка Уильямсона в дебютном матче в НБА не помогли «Пеликанс» обыграть «Сан-Антонио»

22 очка Уильямсона в дебютном матче в НБА не помогли «Пеликанс» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) и завершилась победой гостей со счётом 121:117.

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов. Демар Дерозан записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 22 очка. Для Уильямсона этот матч стал дебютным в НБА. По дабл-даблу оформили Лонзо Болл (14 очков и 12 передач) и Деррик Фэйворс (11 очков и 10 подборов).

«Нью-Орлеан» потерпел второе поражение за последние три игры. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 129:96.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
117 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Williamson - 22, Ингрэм - 22, Болл - 14, Холидей - 12, Фэйворс - 11, Редик - 10, Харт - 10, Хэйс - 9, Мур - 5, Александер-Уолкер - 2, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 32, Дерозан - 20, Мюррей - 13, Уайт - 12, Форбс - 11, Белинелли - 8, Миллз - 8, Poeltl - 6, Уокер - 6, Лайлз - 5, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 129
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Спеллмен - 12, Крисс - 11, Пэскелл - 11, Робинсон - 10, Бёркс - 7, Ли - 6, Грин - 5, Эванс - 4, Коли-Стайн - 2, Пул - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
Юта Джаз: Митчелл - 23, Гобер - 22, Богданович - 18, Инглс - 11, Ньянг - 11, Кларксон - 10, Конли - 8, Мудиэй - 8, Tucker - 6, О'Нил - 4, Morgan - 3, Брэдли - 3, Дэвис - 2, Wright-Foreman, Брэнтли, Они, Уильямс-Госс
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