22 очка Уильямсона в дебютном матче в НБА не помогли «Пеликанс» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) и завершилась победой гостей со счётом 121:117.

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов. Демар Дерозан записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 22 очка. Для Уильямсона этот матч стал дебютным в НБА. По дабл-даблу оформили Лонзо Болл (14 очков и 12 передач) и Деррик Фэйворс (11 очков и 10 подборов).

«Нью-Орлеан» потерпел второе поражение за последние три игры. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В параллельном матче «Юта Джаз» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 129:96.