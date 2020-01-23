Сент-Рос: поездка на Кубу — это путешествие во времени

Новичок ЦСКА кубинец Ховард Сент-Рос рассказал о том, как давно он уехал из Кубы, и поделился мыслями о том, почему Куба привлекательна для российских туристов.



«Я действительно очень счастлив вернуться в Лигу спустя несколько лет.



Почему никогда не играл за сборную Кубы? Я довольно рано уехал из страны, поэтому у меня изначально не было возможности выступать за национальную команду. Такие правила. Я уехал из Кубы 15 лет. Моя мама решила переехать в Италию, я поехал вместе с ней.



Почему Куба привлекает российских туристов? Потому что это путешествие во времени. Когда ты едешь на Кубу, то моментально оказываешься в атмосфере 1980–1990-х годов. Особенно нравится на Кубе автолюбителям, наши старые авто — это национальная гордость.



Мои родственники обязательно приедут на Матч звёзд или игры Единой лиги ВТБ. Я очень рад, что кубинцам не нужна виза, чтобы приехать в Россию. Поэтому мои родители обязательно воспользуются возможностью посетить мою игру», — приводит слова Сент-Роса официальный сайт Единой лиги ВТБ.