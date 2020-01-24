Трушкин: к нам приехали звезды — Принтезис, Спанулис, Папаниколау, игра была с нервом
Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (91:87), отметив, что поединок получился нервным.
«Поздравляю наших болельщиков с победой, нам очень приятно выигрывать у них на глазах. Мы чувствуем их поддержку! Сегодня, мне кажется, игра была интересная для просмотра, с нервом, к нам приехали звёзды — Принтезис, Спанулис, Папаниколау. Не смотрел в статистику, но в последних играх с ЦСКА и «Валенсией» у нас немного упал процент трёхочковы. Но радостно, что сегодня мы смогли поправить этот процент. Но прежде всего важно, конечно, что мы победили. Надеюсь, что продолжим в том же духе», — приводит слова Трушкина официальный сайт «Зенита».
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