Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» обыграть «Автодор»

Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» обыграть «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пермская «Парма» на выезде переиграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Пермяки захватили лидерство с первых же минут встречи — к первому перерыву они вели в счёте с разницей три очка. Вторая четверть прошла в том же ключе — по итогам первой половины матча счёт на табло был 39:34 в пользу пермяков.

В третьей десятиминутке саратовчанам удалось перехватить инициативу и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд на три очка. Однако в заключительной четверти пермякам удалось совершить рывок в 13 очков, который и решил исход встречи. Итоговый счёт матча — 85:75 (18:15, 21:19, 20:28, 26:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев 16 очков на счету Мухаммаду Жайте.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
78 : 85
Парма
Пермский край, Россия
Автодор: Старкс - 18, Джайте - 16, Юме - 12, Хикс - 11, Бабушкин - 10, Кук - 7, Михайловский - 2, Петенев - 2, Барышев, Бестужев, Квитковских, Муха
Парма: Мейерис - 23, Юшкевичюс - 16, Жукаускас - 14, Забелин - 13, Уильямс - 7, Буланов - 4, Жмако - 4, Джонсон - 3, Григорьев - 1, Валиев, Шейко, Якушин
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020