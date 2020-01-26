Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» обыграть «Автодор»

Пермская «Парма» на выезде переиграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Пермяки захватили лидерство с первых же минут встречи — к первому перерыву они вели в счёте с разницей три очка. Вторая четверть прошла в том же ключе — по итогам первой половины матча счёт на табло был 39:34 в пользу пермяков.
В третьей десятиминутке саратовчанам удалось перехватить инициативу и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд на три очка. Однако в заключительной четверти пермякам удалось совершить рывок в 13 очков, который и решил исход встречи. Итоговый счёт матча — 85:75 (18:15, 21:19, 20:28, 26:13).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев 16 очков на счету Мухаммаду Жайте.
- 26 января 2020
-
18:28
-
17:52
-
16:58
-
16:50
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:52
-
10:39
-
09:48
-
07:32
-
06:38
-
06:26
-
05:46
-
03:37
-
00:29
- 25 января 2020
-
23:51
-
22:36
-
21:44
-
20:37
-
19:29
-
18:25
-
17:52
-
15:41
-
14:26
-
13:52
-
12:35
-
11:44
-
10:58
-
09:05
-
08:57
-
08:44
-
07:10
-
07:03
-
06:43