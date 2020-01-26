Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» обыграть «Автодор»

Пермская «Парма» на выезде переиграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Пермяки захватили лидерство с первых же минут встречи — к первому перерыву они вели в счёте с разницей три очка. Вторая четверть прошла в том же ключе — по итогам первой половины матча счёт на табло был 39:34 в пользу пермяков.



В третьей десятиминутке саратовчанам удалось перехватить инициативу и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд на три очка. Однако в заключительной четверти пермякам удалось совершить рывок в 13 очков, который и решил исход встречи. Итоговый счёт матча — 85:75 (18:15, 21:19, 20:28, 26:13).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марекс Мейерис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев 16 очков на счету Мухаммаду Жайте.