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Коби Брайант с крыльями ангела, цветы и слёзы фанатов. Фото стихийного мемориала в ЛА

Болельщики возле Стэйплс-центр
Коби Брайант с крыльями ангела, цветы и слёзы фанатов. Фото стихийного мемориала в ЛА
Баскетбол / НБА 0

26 января легендарный баскетболист Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате крушения вертолёта.

Болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» возле домашней арены клуба «Стэйплс-центр» создали мемориал в честь легендарного Коби Брайанта. Ранее стало известно, что 41-летний Брайант погиб утром 26 января в результате авиакатастрофы. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении значительной части карьеры (после сезона-2005/2006, до этого играл под 8-м).

Фотографии мемориала в память о Коби Брайанте — в подборке «Чемпионата».

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