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Дабл-даблы Дончича, Райта и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Оклахому»

Дабл-даблы Дончича, Райта и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Оклахому»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 107:97.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 29 очков, 11 подборов и 5 передач. Также дабл-даблами отметились ещё два игрока «Далласа» — разыгрывающий Дилон Райт (14 очков, 12 подборов и 4 передачи) и форвард Кристапс Порзингис (14 очков, 10 подборов и 3 передачи).

Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер – 21 очко, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил канадский игрок Шай Жильжо-Александер (16 очков, 11 подборов и 4 передачи).

«Даллас Маверикс» (29-17) занимает 5-е место в Западной конференции. «Оклахома-Сити Тандер» (28-20), прервав 5-матчевую победную серию, занимает 7-е место на Западе.

В другом матче «Чикаго Буллз» на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 110:109.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 21, Жильжо-Александер - 16, Галлинари - 14, Бертон - 11, Адамс - 9, Ноэль - 9, Диалло - 6, Dort - 5, Базли - 3, Мускала - 3, Hervey, Roberson, Roby, Надер, Пол, Фергюсон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 15, Порзингис - 14, Райт - 14, Клебер - 11, Брансон - 9, Карри - 8, Джексон - 5, Финни-Смит - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брокхофф, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Валентайн - 16, Саторански - 13, Янг - 13, Корнет - 12, Уайт - 11, Данн - 10, Хатчинсон - 8, Фелисио - 4, Mokoka, Арчидиаконоу, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Харрисон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Миллз - 25, Poeltl - 16, Лайлз - 10, Гэй - 9, Уокер - 5, Мету - 4, Мюррей - 2, Форбс - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс, Олдридж, Уайт
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