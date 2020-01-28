Дабл-даблы Дончича, Райта и Порзингиса помогли «Далласу» обыграть «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 107:97.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 29 очков, 11 подборов и 5 передач. Также дабл-даблами отметились ещё два игрока «Далласа» — разыгрывающий Дилон Райт (14 очков, 12 подборов и 4 передачи) и форвард Кристапс Порзингис (14 очков, 10 подборов и 3 передачи).

Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер – 21 очко, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил канадский игрок Шай Жильжо-Александер (16 очков, 11 подборов и 4 передачи).

«Даллас Маверикс» (29-17) занимает 5-е место в Западной конференции. «Оклахома-Сити Тандер» (28-20), прервав 5-матчевую победную серию, занимает 7-е место на Западе.

В другом матче «Чикаго Буллз» на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 110:109.