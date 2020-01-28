50 очков Гордона помогли «Хьюстону» обыграть «Юту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 126:117.
Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс защитник Эрик Гордон, набравший 50 очков, а также совершивший 6 подборов и 3 передачи. В составе «Юты» самым результативным оказался защитник — Донован Митчелл. На его счету 36 очков, 3 подбора и 4 передачи.
Дабл-даблы оформили защитник «Рокетс» Дануэл Хаус (21 очко, 11 подборов и 2 передачи) и центровой «Юты» Руди Гобер (12 очков, 14 подборов).
«Юта Джаз» (32-14), прервав свою серию из 4 побед, занимает 3-е место в Западной конференции. «Хьюстон Рокетс» (29-19) – 6-е.
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 126
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 30, Гобер - 12, Конли - 10, Кларксон - 8, Инглс - 7, Брэдли - 6, Ньянг - 5, О'Нил - 3, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Хьюстон Рокетс: Гордон - 50, Риверс - 21, Хаус - 21, Сефолоша - 9, Такер - 9, Frazier - 6, Маклемор - 6, Клемонс - 2, Хартенштайн - 2, Howard, Грин, Илариу, Капела, Уэстбрук, Харден, Чендлер
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