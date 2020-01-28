50 очков Гордона помогли «Хьюстону» обыграть «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 126:117.

Самый значительный вклад в победу «Хьюстона» внёс защитник Эрик Гордон, набравший 50 очков, а также совершивший 6 подборов и 3 передачи. В составе «Юты» самым результативным оказался защитник — Донован Митчелл. На его счету 36 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Дабл-даблы оформили защитник «Рокетс» Дануэл Хаус (21 очко, 11 подборов и 2 передачи) и центровой «Юты» Руди Гобер (12 очков, 14 подборов).

«Юта Джаз» (32-14), прервав свою серию из 4 побед, занимает 3-е место в Западной конференции. «Хьюстон Рокетс» (29-19) – 6-е.