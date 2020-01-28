«Миннесота» почтила память Брайанта на месте, с которого он побил рекорд Джордана

Игроки «Миннесоты Тимбервулвз» необычным способом почтили память легендарного Коби Брайанта. Баскетболисты специально нарушили правило восьми секунд, не выведя за это время мяч со своей половины площадки. Вместо этого они поставили его на линию штрафных бросков.

Дело в том, что 14 декабря 2014 года именно на арене «Миннесоты Тимбервулвз» Брайант превзошёл рекорд Майкла Джордана и вышел на третье место в истории НБА по количеству набранных очков. Тогда он реализовал штрафной бросок. Таким образом «Миннесота» почтила память Брайанта на месте, с которого он побил рекорд Джордана

Всего за карьеру в НБА Коби набрал 33 643 очка и долгое время занимал третье место по количеству набранных баллов в истории лиги. 25 января 2020 года его обошёл Леброн Джеймс. А 26 января Коби погиб в результате крушения вертолёта.