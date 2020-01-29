Результаты матчей НБА за 28 января 2020 года

28 января состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Майами Хит» дома уступил «Бостон Селтикс», несмотря на дабл-дабл Бэма Адебайо, на счету которого 16 очков, 10 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 109:101 в пользу «Бостона».

«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Вашингтон Уизардс». Крис Миддлтон («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 51 очко, собрав 10 подборов и отдав 6 передач. Его партнёр Яннис Адетокунбо не играл из-за травмы плеча. Итоговый счёт — 151:131 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» дома проиграл «Финикс Санз», несмотря на 21 очко, 6 подборов и 2 передачи Луки Дончича. Окончательный счёт — 133:104 в пользу «Финикса».

