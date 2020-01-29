Результаты матчей НБА за 28 января 2020 года
28 января состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Майами Хит» дома уступил «Бостон Селтикс», несмотря на дабл-дабл Бэма Адебайо, на счету которого 16 очков, 10 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 109:101 в пользу «Бостона».
«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Вашингтон Уизардс». Крис Миддлтон («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 51 очко, собрав 10 подборов и отдав 6 передач. Его партнёр Яннис Адетокунбо не играл из-за травмы плеча. Итоговый счёт — 151:131 в пользу «Бакс».
«Даллас Маверикс» дома проиграл «Финикс Санз», несмотря на 21 очко, 6 подборов и 2 передачи Луки Дончича. Окончательный счёт — 133:104 в пользу «Финикса».
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Нето - 19, Симмонс - 17, Харрис - 14, Хорфорд - 12, Милтон - 11, Коркмаз - 8, Тибулл - 5, Смит - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Скотт
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 28, Робинсон - 20, Крисс - 15, Бёркс - 12, Грин - 9, Ли - 6, Спеллмен - 5, Пэскелл - 4, Пул - 3, Эванс - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 92
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Розир - 30, Бриджес - 15, Монк - 13, Эрнангомес - 12, Зеллер - 10, Грэм - 5, Мартин - 5, Вашингтон - 3, Бэйкон - 2, Уильямс - 2, Батюм, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Моррис - 23, Пэйтон - 10, Смит - 7, Баллок - 6, Дотсон - 6, Портис - 4, Робинсон - 4, Гибсон - 3, Нтиликина - 3, Нокс - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Ибака - 24, Сиакам - 24, Ванвлит - 19, Дэвис - 15, Лоури - 12, Марк Газоль - 10, Буше - 9, Пауэлл - 6, Томас - 5, Ануноби - 4, Джонсон - 2, Watson, Бриссетт, Маккоу, Миллер, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Атланта Хоукс: Коллинс - 28, Реддиш - 18, Янг - 18, Хантер - 15, Картер - 10, Хаертер - 9, Джонс - 7, Тиг - 5, Браун - 2, Гудвин - 2, Бембри, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
101 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Батлер - 20, Адебайо - 16, Робинсон - 12, Уэйтерс - 11, Джонс - 10, Хироу - 6, Леонард - 2, Сильва - 1, Alexander, Vincent, Джонсон, Нанн, Окпала, Олиник, Уинслоу, Хаслем
Бостон Селтикс: Хэйворд - 29, Браун - 25, Уокер - 16, Смарт - 11, Тайс - 10, Оджелей - 7, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 5, Waters, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Портер - 21, Нэнс - 17, Лав - 12, Осман - 9, Маккинни - 7, Хенсон - 6, Томпсон - 5, Деллаведова - 4, Экзам - 4, Кук - 2, Mooney, Windler, Гарлэнд, Жижич, Найт, Уэйд
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 28, Ингрэм - 24, Редик - 15, Уильямсон - 14, Мелли - 11, Джексон - 9, Фэйворс - 9, Хэйс - 8, Болл - 5, Харт - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
151 : 131
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 51, Бледсо - 34, Дивинченцо - 16, Лопес - 10, Ильясова - 9, Лопес - 9, Мэттьюз - 9, Корвер - 6, Коннотон - 5, Хилл - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 47, Брайант - 18, Браун - 16, Томас - 16, Дав. Бертанс - 15, Бонга - 7, Смит - 6, Маинми - 4, Pasecniks - 2, Вагнер, Макрай, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 24, Валанчюнас - 23, Морант - 14, Кларк - 12, Джексон - 10, Хилл - 7, Гудурич - 5, Андерсон - 4, Джонс - 3, Кончар - 2, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кабокло, Краудер, Мелтон
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Грант - 21, Харрис - 10, Бартон - 9, Моррис - 9, Портер - 8, Крэйг - 5, Эрнангомес - 5, Бисли - 4, Bol, Вандербилт, Дозьер, Маррей, Миллсэп, Пламли, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 133
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Бареа - 15, Брансон - 15, Порзингис - 9, Хардуэй-младший - 9, Джексон - 6, Клебер - 6, Брокхофф - 5, Марьянович - 5, Карри - 4, Коли-Стайн - 4, Финни-Смит - 3, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Ли, Пауэлл
Финикс Санз: Букер - 32, Эйтон - 31, Убре - 19, Бриджес - 13, Jerome - 12, Джонсон - 9, Шарич - 8, Рубио - 6, Картер - 3, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Диалло, Камински, Окобо, Харпер
Читайте также
- 29 января 2020
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
07:28
-
07:07
-
06:40
-
06:01
-
00:56
- 28 января 2020
-
23:31
-
22:33
-
21:29
-
20:37
-
19:28
-
18:35
-
17:59
-
16:00
-
15:07
-
14:03
-
12:33
-
12:00
-
11:16
-
11:00
-
10:09
-
09:04
-
09:00
-
08:26
-
07:56
-
07:31
-
07:11
-
05:29
-
05:18
-
04:00
-
02:46
-
01:45
-
00:24
Партнерский контент