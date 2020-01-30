Дабл-дабл Драммонда не помог «Детройту» обыграть «Бруклин»
В Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс».
Игра завершилась со счётом 125:115 в пользу «Бруклина». Лучшей результативностью в составе победителей отметился Спенсер Динуайдди, на счету которого 28 очков и 3 подбора, второй результат — у Тони Принса, 22 очка и 7 подборов. Лучшим у «Детройта» стал Реджи Джексон — 23 очка, 3 подбора. Дабл-дабл на счету Андре Драммонда — 12 очков, 13 подборов.
После этого матча «Бруклин» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Пистонс» расположились на 10-м месте. Это поражение стало для команды из Детройта уже четвёртым подряд.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Динуайдди - 28, Принс - 22, Ирвинг - 20, Аллен - 11, ЛеВерт - 11, Темпл - 10, Харрис - 9, Луваву-Кабарро - 5, Чендлер - 5, Джордан - 4, Martin, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Детройт Пистонс: Джексон - 23, Роуз - 22, Вуд - 20, Моррис - 15, Драммонд - 12, Галлоуэй - 8, Браун - 6, Снелл - 6, Михайлюк - 3, King, Боун, Гриффин, Думбуйа, Кеннард, Мейкер, Томас, Фрейзер
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