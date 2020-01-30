Дабл-дабл Драммонда не помог «Детройту» обыграть «Бруклин»

В Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс».

Игра завершилась со счётом 125:115 в пользу «Бруклина». Лучшей результативностью в составе победителей отметился Спенсер Динуайдди, на счету которого 28 очков и 3 подбора, второй результат — у Тони Принса, 22 очка и 7 подборов. Лучшим у «Детройта» стал Реджи Джексон — 23 очка, 3 подбора. Дабл-дабл на счету Андре Драммонда — 12 очков, 13 подборов.

После этого матча «Бруклин» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Пистонс» расположились на 10-м месте. Это поражение стало для команды из Детройта уже четвёртым подряд.