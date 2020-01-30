«Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на дабл-дабл Уэстбрука

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде проиграл в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Поначалу игра проходила с преимуществом «Хьюстона», однако в середине второй четверти «Портленд» вышел вперёд и больше уже не отдавал лидерства в счёте. Окончательный счёт — 125:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

Дэмьен Лиллард («Портленд») сделал трипл-дабл. На его счету 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Расселл Уэстбрук («Хьюстон») отметился дабл-даблом: 39 очков, 10 подборов и 6 передач.

В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Сакраменто Кингз». Деннис Шрёдер («Оклахома») набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 120:100 в пользу «Тандер».