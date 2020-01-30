«Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на дабл-дабл Уэстбрука
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на выезде проиграл в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Поначалу игра проходила с преимуществом «Хьюстона», однако в середине второй четверти «Портленд» вышел вперёд и больше уже не отдавал лидерства в счёте. Окончательный счёт — 125:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».
Дэмьен Лиллард («Портленд») сделал трипл-дабл. На его счету 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Расселл Уэстбрук («Хьюстон») отметился дабл-даблом: 39 очков, 10 подборов и 6 передач.
В ещё одном матче игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Сакраменто Кингз». Деннис Шрёдер («Оклахома») набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 120:100 в пользу «Тандер».
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 22, Ариза - 21, Уайтсайд - 15, Литтл - 10, Трент-мл. - 10, Энтони - 6, Саймонс - 3, Суониган - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 39, Харден - 18, Маклемор - 17, Риверс - 17, Гордон - 8, Хаус - 6, Такер - 5, Капела - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Богданович - 23, Фокс - 19, Хилд - 13, Джайлс - 10, Барнс - 8, Дедмон - 6, Джозеф - 5, Феррелл - 5, Бэйзмор - 4, Джеймс - 4, Толливер - 3, Guy, Багли III, Бьелица, Джеффрис, Холмс
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 24, Dort - 23, Галлинари - 19, Жильжо-Александер - 17, Ноэль - 12, Пол - 9, Адамс - 8, Базли - 6, Диалло - 2, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Мускала, Надер, Фергюсон
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