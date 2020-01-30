Результаты матчей НБА за 29 января 2020 года

29 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан («Сан-Антонио»), который набрал 38 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 127:120 в пользу «Спёрс».

«Хьюстон Рокетс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на дабл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 39 очков, 10 подборов и 6 передач. Дэмьен Лиллард («Портленд») сделал трипл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 125:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Сакраменто Кингз». Деннис Шрёдер («Оклахома») набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 120:100 в пользу «Тандер».