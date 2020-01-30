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Результаты матчей НБА за 29 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 29 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

29 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан («Сан-Антонио»), который набрал 38 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 127:120 в пользу «Спёрс».

«Хьюстон Рокетс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на дабл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 39 очков, 10 подборов и 6 передач. Дэмьен Лиллард («Портленд») сделал трипл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 125:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Сакраменто Кингз». Деннис Шрёдер («Оклахома») набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 120:100 в пользу «Тандер».

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 106
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 25, Брогдон - 15, Сабонис - 15, Холидэй - 13, Битадзе - 10, Лэмб - 10, Оладипо - 9, Макдермотт - 8, Сэмпсон - 6, Макконнел - 4, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Тёрнер, Холидей
Чикаго Буллз: Хатчинсон - 21, Лавин - 20, Янг - 16, Саторански - 11, Фелисио - 11, Уайт - 9, Данн - 6, Корнет - 6, Валентайн - 4, Арчидиаконоу - 2, Mokoka, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Йорк Никс: Моррис - 17, Рэндл - 16, Дотсон - 15, Пэйтон - 15, Робинсон - 10, Баллок - 9, Нокс - 8, Смит - 8, Портис - 4, Гибсон - 2, Эллингтон - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Нтиликина, Трир
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 27, Краудер - 18, Морант - 18, Кларк - 17, Валанчюнас - 12, Джонс - 12, Джексон - 10, Гудурич - 5, Джексон - 3, Хилл - 3, Андерсон - 2, Аллен, Ватанабэ, Игуодала, Кабокло, Кончар, Мелтон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Динуайдди - 28, Принс - 22, Ирвинг - 20, Аллен - 11, ЛеВерт - 11, Темпл - 10, Харрис - 9, Луваву-Кабарро - 5, Чендлер - 5, Джордан - 4, Martin, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Детройт Пистонс: Джексон - 23, Роуз - 22, Вуд - 20, Моррис - 15, Драммонд - 12, Галлоуэй - 8, Браун - 6, Снелл - 6, Михайлюк - 3, King, Боун, Гриффин, Думбуйа, Кеннард, Мейкер, Томас, Фрейзер
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
127 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 38, Миллз - 18, Мюррей - 16, Белинелли - 10, Гэй - 10, Уайт - 10, Форбс - 9, Лайлз - 6, Poeltl - 4, Уокер - 4, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс, Олдридж
Юта Джаз: Митчелл - 31, Кларксон - 20, Богданович - 17, Гобер - 17, Конли - 12, О'Нил - 8, Инглс - 7, Брэдли - 4, Ньянг - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Богданович - 23, Фокс - 19, Хилд - 13, Джайлс - 10, Барнс - 8, Дедмон - 6, Джозеф - 5, Феррелл - 5, Бэйзмор - 4, Джеймс - 4, Толливер - 3, Guy, Багли III, Бьелица, Джеффрис, Холмс
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 24, Dort - 23, Галлинари - 19, Жильжо-Александер - 17, Ноэль - 12, Пол - 9, Адамс - 8, Базли - 6, Диалло - 2, Hervey, Roberson, Roby, Бертон, Мускала, Надер, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 112
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 22, Ариза - 21, Уайтсайд - 15, Литтл - 10, Трент-мл. - 10, Энтони - 6, Саймонс - 3, Суониган - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 39, Харден - 18, Маклемор - 17, Риверс - 17, Гордон - 8, Хаус - 6, Такер - 5, Капела - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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