Результаты матчей НБА за 29 января 2020 года

29 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан («Сан-Антонио»), который набрал 38 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 127:120 в пользу «Спёрс».
«Хьюстон Рокетс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на дабл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 39 очков, 10 подборов и 6 передач. Дэмьен Лиллард («Портленд») сделал трипл-дабл: 36 очков, 10 подборов и 11 передач. Итоговый счёт — 125:112 в пользу «Трэйл Блэйзерс».
«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Сакраменто Кингз». Деннис Шрёдер («Оклахома») набрал 24 очка, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 120:100 в пользу «Тандер».
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- 28 января 2020
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