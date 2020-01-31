Итудис: меня ничто не связывало с Брайантом лично, но трагедия меня глубоко тронула

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» в матче Евролиги, а также не смог обойти стороной гибель легендарного экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Поздравляю команду, на протяжении трёх четвертей мы играли почти идеально. По сравнению с нашей предыдущей игрой здесь в Лиге ВТБ уровень старания отличается, как день и ночь. Мы провели 27 дней в путешествиях, имели дело с травмами и другими обстоятельствами. Теперь мы набирали очки за счёт самоотдачи, подборов, сбитых с траекторий мячей, перехватов. Понятно, в последней четверти мы немного упустили ход игры, но «Химки» – талантливая команда. При этом мы показывали классный командный баскетбол, мы показали свой дух.

Также хочу сказать, что мы живём в печальные для баскетбола дни. Меня ничто не связывало с Коби Брайантом лично, но трагедия меня глубоко тронула. То, как он повлиял на игру, как вовлекал людей в баскетбол, заставил их полюбить игру, это потрясающе. Мои глубочайшие соболезнования всем семьям погибших в результате этого трагического инцидента", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.