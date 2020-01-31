«Торонто» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 121:107.
Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 9 подборов и 9 передач. В составе «Шарлотт» больше всех очков набрал форвард Майлс Бриджес – 23 очка, также он сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.
«Вашингтон Уизардс» (16-31) занимает 11-е место в Восточной конференции. «Шарлотт Хорнетс» (16-31) – 12-е.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» — 115:109, одержав 9-ю победу кряду.
Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внесли форварды Серж Ибака (26) и Кайл Лоури (23), набравшие 49 очков на двоих.
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