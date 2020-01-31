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«Торонто» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Кливленд»

«Торонто» одержал 9-ю победу кряду, обыграв «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 121:107.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 9 подборов и 9 передач. В составе «Шарлотт» больше всех очков набрал форвард Майлс Бриджес – 23 очка, также он сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.

«Вашингтон Уизардс» (16-31) занимает 11-е место в Восточной конференции. «Шарлотт Хорнетс» (16-31) – 12-е.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
121 : 107
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Брайант - 21, Томас - 18, Браун - 12, Смит - 11, Бонга - 9, Дав. Бертанс - 6, Маинми - 6, Пэйтон II - 2, Уильямс - 2, Pasecniks, Вагнер, Макрай, Мэтьюз, Скофилд, Уолл, Хатимура
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 21, Вашингтон - 15, Эрнангомес - 12, Грэм - 11, Зеллер - 9, Мартин - 7, Монк - 7, Уильямс - 2, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Спалдинг

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» — 115:109, одержав 9-ю победу кряду.

Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внесли форварды Серж Ибака (26) и Кайл Лоури (23), набравшие 49 очков на двоих.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Лав - 23, Секстон - 23, Гарлэнд - 16, Нэнс - 13, Портер - 13, Осман - 8, Экзам - 7, Маккинни - 2, Томпсон - 2, Хенсон - 2, Bolden, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Найт, Уэйд
Торонто Рэпторс: Ибака - 26, Лоури - 23, Сиакам - 19, Пауэлл - 16, Буше - 10, Ануноби - 9, Ванвлит - 8, Маккоу - 4, Watson, Бриссетт, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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