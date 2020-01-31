«Голден Стэйт» потерпел 5-е поражение подряд, уступив «Бостону»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 119:104. Для гостей это поражение стало 5-м кряду.
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс форвард Гордон Хэйворд, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 3 передачи. В составе «Уорриорз» больше всего очков набрал разыгрывающий Д'Анджело Расселл – 22 очка, также он совершил 3 подбора и 5 передач.
«Бостон Селтикс» (37-15) занимает 3-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (10-39) – последнее (15-е) место на Западе.
В следующем матче «Бостон Селтикс» примет «Филадельфию Сиксерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс».
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