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«Голден Стэйт» потерпел 5-е поражение подряд, уступив «Бостону»

«Голден Стэйт» потерпел 5-е поражение подряд, уступив «Бостону»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 119:104. Для гостей это поражение стало 5-м кряду.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс форвард Гордон Хэйворд, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 3 передачи. В составе «Уорриорз» больше всего очков набрал разыгрывающий Д'Анджело Расселл – 22 очка, также он совершил 3 подбора и 5 передач.

«Бостон Селтикс» (37-15) занимает 3-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (10-39) – последнее (15-е) место на Западе.

В следующем матче «Бостон Селтикс» примет «Филадельфию Сиксерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс».

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Хэйворд - 25, Смарт - 21, Тейтум - 20, Браун - 18, Уокер - 13, Оджелей - 9, Тайс - 5, Уильямс - 4, Лэнгфорд - 2, Пуарье - 2, Waters, Грин, Кантер, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 22, Бёркс - 18, Ли - 11, Робинсон - 11, Грин - 9, Крисс - 9, Эванс - 8, Спеллмен - 7, Пул - 5, Пэскелл - 4, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
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