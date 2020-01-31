Адетокунбо разозлил невыбор Бледсо на Матч звёзд НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал то, что на Матче всех звёзд 16 февраля от его клуба будут представлены только он сам и Крис Миддлтон. Адетокунбо разозлило, что в мероприятии не примет участия Эрик Бледсо.
«Как вообще так получилось, что у нас почти 50 побед к Матчу звёзд, но у нашего клуба нет трёх игроков на Матче звёзд? Эрик Бледсо — настоящий оллстар!» — написал греческий баскетболист в своём «твиттере».
В сезоне-2019/2020 «Милуоки» сыграл 47 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 41 победу и потерпев 6 поражений. «Бакс» не только возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и лидируют во всей лиге. На Западе первое место занимает «Лос-Анджелес Лейкерс» (36-10).
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