Наступает эра Дончича. В НБА небывалое количество новых игроков на Матче звёзд

Стал известен список резервистов на Матч звёзд НБА 2020.

В резерв сборной Восточной конференции вошли Джимми Батлер и Бэм Адебайо (оба «Майами Хит»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»).



Запасными команды Западной конференции стали Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»), Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донован Митчелл и Руди Гобер (оба «Юта Джаз»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).



Капитаном сборной Восточной конференции стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В стартовую пятёрку от этой конференции вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»). Капитаном команды Западной конференции выбран форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В стартовую пятёрку от Запада попали Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Леброн отнял у Коби рекорд Матчей звёзд НБА. Брайанту остаётся смириться А Дончич в свои 20 лет первым из европейцев вошёл в элитарный клуб лучшей лиги мира. Матч звёзд обещает быть ярким.

Адетокунбо и Джеймс выберут составы своих команд без привязки к конференциям на драфте 6 февраля. Матч звёзд состоится 17 февраля в Чикаго. В этом году из-за трагической гибели Коби Брайанта формат встречи был изменён. Первые три четверти будут начинаться со счёта 0:0, и команды, таким образом, будут вести борьбу за победу в каждом отдельно взятом игровом отрезке. Четвёртая четверть не будет лимитирована привычными 12 минутами. Вместо этого в лиге решили установить отметку по набранным очкам. Финальный результат будет сформирован посредством сложения всех набранных очков за предыдущие три четверти каждой команды и прибавлением 24 очков. Именно под 24-м номером выступал Брайант. Кроме того, каждая из команд получит право выбирать благотворительные организации, в которые будет перечислена помощь. За победу в четверти команда сможет перечислить $ 100 тыс., а за победу в матче — $ 200 тыс.



А вот ещё ряд интересных особенностей предстоящего Матча звёзд. Игроки из семи разных стран будут представлены на этом мероприятии, что является рекордом в истории НБА: США, Греции (Адетокунбо), Камеруна (Эмбиид и Сиакам), Австралии (Симмонс), Сербии (Йокич), Словении (Дончич) и Франции (Гобер).

«Голден Стэйт» не будет представлен на Матче звёзд впервые с 2012 года. Лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон травмированы, а прошлогодние участники МЗ из калифорнийского клуба Дрэймонд Грин и Д’Анджело Расселл явно не заслужили поездку в Чикаго из-за низкого качества игры и пребывания команды на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Игроки «Сан-Антонио Спёрс» ездили на Матч звёзд каждый год со времён первого полного сезона-1997/1998 Грега Поповича на посту главного тренера. В этом году ситуация изменилась. В составе «Спёрс» больше не выступают топовые суперзвёзды вроде Тима Данкана или Кавая Леонарда. Нынешние лидеры «Сан-Антонио» Демар Дерозан и Ламаркус Олдридж уже достаточно возрастные, играют в архаичном не особо зрелищном стиле с минимумом трёхочковых атак и не ведут команду в зоне плей-офф, что во многом объясняет их отсутствие в итоговом списке.

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».

Кроме того, защитник «Финикс Санз» Девин Букер (27,1 очка в среднем за сезон) и его коллега по амплуа из «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил (28,7 очка) стали первыми игроками за последние 35 лет с результативностью 27+ очков за последние 35 лет, которых на Матч звёзд не пригласили. Бил остался откровенно разочарованным таким итогом.



«Я знаю свои возможности. Немного злюсь из-за этого. Это неуважение. Я попытаюсь и выведу свою команду в плей-офф», – выразил разочарование Бил после матча с «Шарлотт Хорнетс» (121:107), в котором он набрал 34 очка, 9 подборов и 9 передач.



Реакцию Била понять можно. В этом сезоне он набирает рекордное количество очков и передач. Последние два года его приглашали на Матч звёзд. Тем не менее «Вашингтон» в этом сезоне выступает крайне невыразительно (16-31). Бил и составивший ему компанию в списке проигнорированных Букер хороши в атаке, но в защите показывают исторически ужасные показатели.



Не то чтобы оборона имела определяющее значение при выборе участников Матча звёзд, но после слияния АБА и НБА в 1976 году два игрока (проводящих на площадке минимум 35 минут в среднем за матч) с худшим защитным рейтингом — именно Брэдли Бил (команда пропускает 120,7 очка на 100 владений во время его пребывания на площадке) и Девин Букер (110,8 очка на 100 владений) в этом сезоне.

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В целом можно констатировать заметное обновление списка участников Матча звёзд. 9 игроков являются дебютантами: Дончич, Сиакам, Янг, Джейсон Тэйтум, Сабонис, Адебайо, Митчелл, Ингрэм и Гобер. Таких масштабных перемен могло бы не быть, если бы не травмы Кевина Дюранта, Стефена Карри, Клэя Томпсона, а также во многом смазанные из-за повреждений сезоны Кайри Ирвинга и Пола Джорджа. Тем не менее как минимум частичную смену поколений в НБА можно констатировать. Лука Дончич, Трэй Янг и Джейсон Тэйтум кажутся надёжными участниками Матча звёзд на многие годы вперёд. В то же время Демар Дерозан, Ламаркус Олдридж, Дрэймонд Грин и Блэйк Гриффин постепенно теряют свой статус.